Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в MAX рассказал, что 15 марта профессиональный день отмечают те, кто каждый день делает жизнь жителей региона комфортнее. Он поздравил с праздником работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Инфраструктура ЖКХ Московской области — это тысячи километров коммуникаций, котельные, насосные станции, жилые дома. И главная ценность здесь — люди. Мастера по ремонту и водопроводчики, энергетики и работники по благоустройству, сотрудники УК и обслуживающих организаций — всего более 70 тысяч специалистов.

Принципиально, что отрасль постоянно развивается. По словам Воробьева, специалисты последовательно обновляют коммунальное хозяйство, внедряют новые технологии, реконструируют котельные и трубопроводы. Главная цель перечисленных действий — это ежегодное повышение уровня предоставляемых услуг и сокращение количества бытовых трудностей у граждан.

В 2026 году планируется модернизация свыше 400 объектов: это котельные, модульные котельные установки, центральные тепловые пункты, а также более 200 км теплотрасс. Реализация этих планов положительно скажется на условиях жизни примерно 2 миллионов жителей региона и более 2,7 тысяч социальных учреждений.

Для 330 тысяч человек будет улучшено качество подачи воды и канализации. Также специалистам уже удалось снизить количество жалоб по ЖКХ-вопросам на 41% за 2025 год. Этому способствует цифровой мониторинг — датчики на котельных и системы контроля на водозаборных узлах, канализационных насосных станциях и очистных сооружениях, которые мгновенно оповещают о нештатной работе оборудования. Это позволяет реагировать быстрее и ликвидировать нарушения в кратчайшие сроки.

«Спасибо вам за работу, профессионализм и преданность делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях и поменьше аварийных ситуаций», — сказал Воробьев.

