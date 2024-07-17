Воробьев поручил подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения

«Вчера у меня состоялся большой разговор с „Газпромом“. На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Эта работа также касается Клина и Сергиева Посада, но, по словам главы региона, обстановка там более благоприятная, чем в Солнечногорске и Воскресенске.

«Вместе с тем обращаю внимание на Воскресенск и Солнечногорск. Соответственно прошу подготовить это совещание и также подробно обсудить дорожную карту по теплу. Особенно в этих двух муниципалитетах», — добавил Воробьев.