Воробьев: используем все доступные способы, чтобы добиться чистоты в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На еженедельном совещании Воробьева с областным правительством были подведены итоги «Месяца чистоты». В его рамках на территории региона провели более 171 тыс. работ. Губернатор отметил, что жителям важна чистота дворов, контейнерных площадок, обочин. Поэтому с 10 марта по 25 апреля проходили интенсивные работы. Их цель — привести в порядок территории после зимы. В этом также помогают камеры системы «Безопасный регион».

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это безусловно работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.