Во Фрянове продолжается строительство блочно-модульной котельной

В городском округе Щелково, в рабочем поселке Фряново, активно ведется строительство блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт на улице Первомайская, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый объект рассчитан на обеспечение теплом 49 многоквартирных домов и социальных объектов.

На площадке работают 4 специалиста и задействована 1 единица техники. Все работы идут по графику, отставаний от плана нет. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 16%.

На объекте ведутся подготовительные работы для устройства гидроизоляции фундамента, вязка арматуры, технологическое присоединение к водоснабжению.

Сборка оборудования на заводе, где производятся котлы мощностью 3 МВт каждый (всего 4 котла), выполнена на 85%.

«Строительство новой котельной — важный этап в развитии инфраструктуры поселка. Объект позволит повысить надежность теплоснабжения и создать комфортные условия для жителей Фряново», — отметили в администрации городского округа Щелково.

Строительство БМК планируется завершить в срок с соблюдением всех норм и требований по качеству и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.