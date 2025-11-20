В Воскресенске ведется строительство блочно-модульных котельных

Глава городского округа Воскресенск секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин проинспектировал ход работ по строительству блочно-модульных котельных и модернизации сетей отопления в деревнях Губино, Леоново, Щербово и в микрорайоне Лопатинский. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго МО». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревнях уже смонтированы на фундамент БМК и ведутся работы по монтажу внутренних систем. В Лопатинском микрорайоне продолжается модернизация тепловых сетей котельной № 3. Специалисты выполнили монтаж байпаса, проводится комплекс работ по подготовке траншеи под коммуникационные соединения, а также работы по монтажу тепловых сетей. Подвели промежуточные итоги строительства, обсудили план предстоящих работ и сроки выполнения. Работы на этих объектах планируется завершить в 2025 году.

В 2025 году ООО «Газпром теплоэнерго МО» завершены работы по замене тепловых сетей общей протяженностью 12,4 км в микрорайонах Москворецкий, Лопатинский, Фетровая фабрика и в Белоозерском. Проведены ремонтные работы на 35 источниках теплоснабжения, 8 участках тепловых сетей, в также выполнен ремонт оборудования на котельных, отапливающих объекты в с. Барановское, мкр. Новлянский, центральной части города Воскресенска, мкр. Цемгигант, Москворецком квартале, п. Хорлово, с. Ашитково, г. Белоозерский. Проведена замена трех участков тепловых сетей в мкр. Новлянский и отремонтированы участки тепловых сетей от котельных на улицах Фурманова и Московской, а также в д. Золотово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.