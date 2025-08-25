В Воскресенске готовят объекты водоснабжения к отопительному сезону

В городском округе Воскресенск продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил ВЗУ в городе Белоозерский, где сейчас ведутся работы по очистке резервуаров чистой воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Посетил ВЗУ в городе Белоозерский, где сейчас ведутся работы по очистке резервуаров для воды. Очистка резервуаров на водозаборных установках включает механическую и химическую обработку, тщательную дезинфекцию и итоговую промывку от грязевого осадка. В первом резервуаре ВЗУ такая очистка почти завершена, затем будет перекрыт и очищен второй резервуар, вследствие чего качество ресурса будет соответствовать установленной норме. В том числе здесь заменят трубы холодного водоснабжения», — подчеркнул Алексей Малкин.

Также в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» реализуются мероприятия по установке станций водоподготовки на ВЗУ в деревнях Золотово, Леоново, Губино и Знаменка.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.