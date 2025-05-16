В Ступине с 19 мая начнется обработка территорий от борщевика Сосновского

На территории городского округа Ступино с 19 мая стартуют мероприятия, направленные на борьбу с распространением борщевика Сосновского — опасного инвазивного растения. Работы по его ликвидации будут проводиться в два этапа и продлятся до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для уничтожения борщевика планируется применять специализированный гербицид «Анкор-85». Это высокоэффективный препарат отечественного производства, который позволяет производить обработку растений даже в пределах населенных пунктов.

Планируемая площадь обработки гербицидом составит 50 га. Работы охватят 25 населенных пунктов округа, где выявлены очаги произрастания борщевика Сосновского. В перечень населенных пунктов вошли: д. Горки, с. Семеновское, д. Шелково, д. Ананьино, д. Авдотьино, с. Киясово, д. Хирино, д. Березня, с. Шугарово, д. Госконюшня, д. Дорки, д. Орешково, д. Коледино, д. Ивановское, п. Малино, д. Старокурово, д. Благовское, д. Кунавино, д. Рудины, с. Мещерино, д. Алфимово, д. Проскурниково, п. Усады, д. Починки, п. Новоселки.

После выполнения работ по обработке гербицидами подрядная организация произведет установку специальных щитов — единых предупредительных знаков безопасности. Эти знаки будут размещены на границах обработанных участков с указанием даты проведенной обработки.

Места произрастания борщевика Сосновского на территории муниципалитета для удобства контроля и информирования нанесены на интерактивную карту Геопортала Подмосковья.

«Борщевик Сосновского представляет серьезную опасность для здоровья людей, особенно для детей, вызывая сильные ожоги. Борьба с ним — необходимая мера для обеспечения безопасности жителей и поддержания порядка на наших территориях. Просим жителей отнестись с пониманием к проводимым работам, обращать внимание на предупредительные знаки и соблюдать осторожность на обработанных участках», — отметили в администрации округа.

По вопросам, относящимся к проведению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского и работе подрядной организации, жители могут обратиться в отдел развития сельского хозяйства МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» по телефону: 8 (496) 642-16-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.