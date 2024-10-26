В Серпухове заменили старые трубы

В микрорайоне им. Ногина Серпухова сотрудники «Водоканал-сервис» выполняют монтаж новых труб напорной канализации в связи с износом конструкций, сообщили в пресс-службе округа.

Сейчас проводят подготовительные земляные работы. Новая ПНД труба будет установлена внутри старой металлической. Все материалы отечественного производства. Гарантийный срок новых труб — более 100 лет.

В работе — и замена коллектора в поселке Пограничный. При строительстве спортивного объекта в 2016 году водоотводящие трубы канализации оказались под построенным зданием. В случае прорыва трубы Ледовая аренда оказалась бы затоплена сточными водами. Была проведена работа по проектированию новой системы водоотведения, обустройству сборных камер. Сейчас работы по переносу трубы находятся в заключительной стадии. Проводятся работы по соединению труб и узлов водоотведения в камерах и колодцах.

Работы завершатся в первых числах ноября. Ледовый объект откроет очередной спортивный сезон ко Дню народного единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.