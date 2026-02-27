В Сергиево-Посадском округе газифицировали 2,4 тыс домов

В Сергиево-Посадском округе с начала реализации президентской программы социальной газификации подключили к газу 2410 домовладений. Жителям рассказали о ходе работ и новых возможностях догазификации на встрече с представителями газовой компании и администрации, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Сергиево-Посадском городском округе прошла встреча жителей с представителями АО «Мособлгаз» и местной администрации. Основной темой стали итоги и перспективы реализации программы социальной газификации.

Во встрече участвовали жители Глинково, Арханово, Хомяково, Чарково, Лазарево, Маньково, Наугольного, Душищево и Тарбеево. Специалисты разъяснили критерии включения в губернаторскую программу, правила обслуживания внутридомового газового оборудования и ответили на вопросы о догазификации СНТ.

Исполняющий обязанности начальника управления коммунальной инфраструктуры администрации округа Владислав Синюков отметил, что работа с обращениями ведется постоянно, а подобные встречи помогают оперативно решать проблемные вопросы.

«Программа социальной газификации показала высокую востребованность. Заключено уже более 4 тыс договоров, и число пусков газа растет. Наша задача — продолжать подключения и сопровождать тех, кто только планирует вступить в программу», — прокомментировал Владислав Синюков.

По данным, озвученным на встрече, в программу включены 86 населенных пунктов округа. Построено 3740 км газопроводов, к границам участков доведено 2991 газопровод. Заключено 4065 договоров на догазификацию, газ пущен в 2410 домовладениях.

В Московской области программа действует с 2021 года. В 2025 году подать заявку на участие получили возможность жители СНТ в границах газифицированных населенных пунктов и владельцы домов на землях сельхозназначения, предназначенных для дачного хозяйства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации.

«Теперь новый вызов. К нему надо подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. <…> Все, что касается безопасного качественного электроснабжения, вот эти сопли, бесхозные сети — это все начало конца, как мы видим. Элементарная вещь, как подъезд к СНТ», — сказал Воробьев.