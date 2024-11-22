В Реутове планируется масштабная модернизация системы ЖКХ

В следующем году будут капитально отремонтированы как минимум две котельные и магистральные теплосети в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

О планах наукограда обновить систему теплоснабжения рассказал глава Филипп Науменко.

«Подготовлена документация на капитальный ремонт котельной № 1, расположенной на улице Новогиреевской, и № 5 — на Юбилейном проспекте. Так же переложим в южном районе часть тепловых сетей», — пояснил глава округа.

Он так же отметил, что все это делается для повышения надежности теплоснабжения и снижения аварийности на сетях. Хотя на настоящий момент отопительный сезон проходит в нормативных значениях: все котельные и тепловые пункты работают исправно, теплоноситель подается на все объекты без сбоев.

Теплоснабжение в Реутове обеспечивают 8 котельных, 38 центральных тепловых пунктов и 112 ИТП. Все они подключены к системе диспетчеризации. Она предназначена для обеспечения дистанционного контроля за техническим состоянием оборудования, оперативного реагирования на отклонения параметров теплоносителя, защиты систем теплопотребления и повышения эффективности режимов работы. Соответствующая программа действует в Московской области по распоряжению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.