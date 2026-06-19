Пентагон запросил дополнительные 80 миллиардов долларов после иранской операции

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Пентагон потребовал от конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов на покрытие расходов, связанных с операцией в Иране, а также других затрат, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

По данным СМИ, финансовые запросы на этой неделе озвучил заместитель министра обороны Стивен Файнберг в телефонных разговорах с конгрессменами.

Руководство Пентагона предупредило, что этим летом у военных могут начать заканчиваться средства на операции, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах.

Бюджет Пентагона на текущий финансовый год — примерно один триллион долларов.

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