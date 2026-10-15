В Пушкино устранили протечки в подвале дома в микрорайоне Дзержинец

Управляющая компания заменила сети отопления и устранила течи в подвале дома № 23 в микрорайоне Дзержинец в Пушкино. Жители подтвердили качество ремонта во время совместного обхода с представителями округа 15 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома № 23 в микрорайоне Дзержинец еще летом пожаловались депутатам на постоянную сырость и протечки в подвале. После встречи управляющая компания полностью заменила старые инженерные сети отопления, устранила течи и привела помещение в порядок. Работы оплатили из средств на текущий ремонт дома.

Председатель совета депутатов округа Артем Садула и уполномоченный главы Нина Ушакова 15 октября встретились с жильцами и осмотрели подвал. Жители остались довольны результатом, претензий к выполненным работам у них не было.

Во время встречи горожане высказали другие пожелания по содержанию здания. Представители управляющей компании зафиксировали все замечания.

«Это отличный пример того, как конструктивный диалог между жителями и властью приводит к реальным изменениям. Наша задача — добиваться того, чтобы управляющие компании не затягивали с ремонтами, а выполняли свои обязанности качественно и в срок», — подчеркнул Артем Садула.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.