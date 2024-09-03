В правительстве Подмосковья состоялся личный прием граждан

Руководящий состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору в лице заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислава Мурашова, а также его отраслевых заместителей и специалистов рассмотрел 13 обращений от заявителей, сообщает пресс-служба ведомства.

На контроль поставлены вопросы в 10 округах: Ступино, Люберцы, Котельники, Подольск, Одинцовский, Богородский, Солнечногорск, Королев, Сергиево-Посадский и Воскресенск.

«Встречи с жителями в очном формате ежемесячно подтверждают свою эффективность. Процедура позволяет выявить в основном ранее не решенные проблемы и замечания. Все обращения заявителей сразу же берутся на контроль сотрудниками Министерства. Сегодня уже 2 вопроса были решены проактивно», — сказал Владислав Мурашов.

Так, в ходе рассмотрения были приняты решения: инспекторскому составу организовать встречу УК и жильца с подтверждением функционирования подъемного оборудования в МКД; рассмотреть технологию утилизации бытовых отходов и сделать акцент в ответе заявителю на процедуру прохождения Государственной экологической экспертизы; территориальному отделу совместно с отделом начислений провести проверку по коммунальным услугам: ГВС, отопление, электроснабжение; изучить практику регионов РФ по замене газовых плит на электрические с отключением МКД от газоснабжения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.