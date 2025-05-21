В поселке Жилево в Ступине состоялась выездная администрация

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, Ступинской клинической больницы, управляющих и ресурсоснабжающей компаний встретился с жителями поселка Жилево в формате выездной администрации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Житель поселка обратился к руководителю муниципалитета с просьбой об устройстве тротуарной дорожки к хоккейной площадке, а также установке дополнительного освещения. По словам жителя, в вечернее время освещения для игр недостаточно.

Профильным службам дано поручение включить данный вопрос в план работ.

К главе округа обратился Валерий Козлов, староста села Васильевское.

«Озвучил запрос наших жителей на асфальтирование „народной тропы“ на кладбище и остановку, напомнил о выполнении работ по освещению. Глава округа сказал, что вопросы будут решены. Стараюсь всегда посещать выездные администрации и напоминать о нуждах наших жителей. Руководство округа идет нам навстречу», — поделился староста.

В ходе встречи сельчане также озвучили главе округа и представителям муниципалитета вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, ремонта и строительства дорог, благоустройства поселка и транспортного сообщения.

«У жителей поселка Жилево и соседних населенных пунктов накопился ряд вопросов. В сельской местности обращения в основном касаются ремонта дорог, освещения, благоустройства и транспортного сообщения. Все вопросы зафиксированы и взяты в работу. Часть вопросов, решение по которым требует дополнительных денежных средств, детально обсудим совместно с депутатским корпусом», — сказал Сергей Мужальских.

Работа выездных администраций будет продолжена.

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