В Подольске установят почти 200 камер видеонаблюдения в 2026 г

В Подольске в текущем году планируют установить 180 камер видеонаблюдения в подъездах и на мусоросборочных площадках. Об этом сообщил на профчасе с коллегами 21 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов во время обсуждения единого городского плана по обеспечению безопасности в текущем году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В рамках последовательного развития системы „Безопасный регион“ в городском округе видеонаблюдением охвачено уже более 70% подъездов многоквартирных домов. В текущем году планируем дополнительно оснастить камерами еще 140. Особое внимание уделяем контролю за мусоросборочными площадками, на данный момент там установлено 95 камер. Добавим еще 40, чтобы эффективнее пресекать случаи несанкционированного сброса отходов», — сказал Артамонов.

Также запланировали обустройство семи новых пожарных водоемов. Для поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закупят 250 автономных дымовых пожарных извещателей для установки в квартирах.

Значительный вклад в обеспечение правопорядка вносят три народные дружины. Число желающих вступить в ряды дружинников продолжает расти. В 2026 году усилят материальное стимулирование участников дружин в рамках муниципальной программы.

Всего в округе установили видеонаблюдение в 3469 подъездах из 4778 имеющихся, это составляет почти 73%.

«Безопасность — это ежедневная работа. Наша главная цель — чтобы жители Подольска чувствовали себя защищенными в своих домах, во дворах и на улицах», — заключил Артамонов.

