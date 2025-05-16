В Подольске капитально отремонтируют котельную ПЭМЗ на Большой Серпуховской

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел очередной штаб по развитию инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и реализации госпрограмм в Подольске. На нем сообщили, что в текущем году капитально отремонтируют котельную ПЭМЗ на Большой Серпуховской, 43. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продолжаем масштабную модернизацию теплосетей и котельных. На этот год в плане замена 23,7 км сетей, проложили уже более 12 км. Идем в графике. Выполняем капитальный ремонт трех котельных на Ульяновых, 9, Победы, 4 и Заводской, 2. Здесь работы завершены более чем на 80%. В этом году в госпрограмму будет внесен еще один объект — капитально отремонтируем котельную ПЭМЗ на Большой Серпуховской, дом № 43», — сказал Артамонов.

После завершения работ на теплосетях благоустраивают территории, укладывают асфальт, восстанавливают бордюры и газоны. Все объекты приведут в надлежащее состояние до конца благоустроительного сезона. На многие из них подрядчик выходит в несколько этапов. В первую очередь уделят внимание социально значимым объектам, в том числе подходам к подъездам домов, больниц, школ и детских садов.

Жителям важно быть в курсе происходящих изменений. Поэтому на всех объектах, где ведут работы, установили информационные баннеры. Также разместили листовки на информационных стендах домов. Работу в этом направлении продолжат.

Ведутся подготовительные работы по капитальному ремонту водоводов на улице Товарной и ВЗУ «Лучинское», строительство централизованной системы водоснабжения по улице Климовской.

В рамках инвестиционной программы проведена замена 350 м трубопровода на улице Тепличной, до 12 июня здесь завершат благоустройство.

Идет строительство и капитальный ремонт кабельных линий. На этой неделе АО «Мособлэнерго» работало в мкр. Кутузово, Климовске, Нефтебазовском проезде, на улице Ульяновых. На следующую неделю запланировано еще 5 мероприятий в разных районах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.