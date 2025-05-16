В Подмосковье завершили благоустройство 111 «народных троп»
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Ежегодно на территории Московской области проводят работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, которые жители самостоятельно прокладывают в тех местах, где они им наиболее необходимы. Так, в рамках программы «Пешком» в этом году уже завершили благоустройство 111 «народных троп». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Основные этапы работ включают:
- разработку грунта или снятие деформированного покрытия при ремонте дорожки;
- установку бордюрного камня;
- устройство основания из песка и щебня;
- укладку асфальтового покрытия;
- планировку территории;
- подсыпку плодородного грунта и посев газона.
На сегодняшний день наибольшее количество благоустроенных троп завершено в городских округах: Воскресенск, Сергиево-Посадский и Богородский.
Напомним, места для проведения работ по благоустройству определяются на основании запросов и предпочтений жителей, а также реальной необходимости.
В этом году в регионе запланировано обустроить 557 пешеходных коммуникаций в 52 муниципальных образованиях. Полный перечень адресов жители могут посмотреть на официальном сайте министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.