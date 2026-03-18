В Подмосковье выполнили 59 тыс присоединений к электросетям

Энергетики «Мособлэнерго» в 2025 году выполнили почти 59 тыс. технологических присоединений к электросетям в Подмосковье общей мощностью свыше 466 МВт. В среднем ежедневно подключалось около 40 новых объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2025 году специалисты «Мособлэнерго» провели более 14,7 тыс мероприятий по технологическому присоединению. Общая подключенная мощность составила 466 МВт. За год департамент технологических присоединений принял и обработал свыше 13 тыс заявок на 546 МВт, все они поступили онлайн через портал потребителя moetp.ru. Средний срок подключения для малого и среднего бизнеса составил 70 дней.

Особое внимание уделили социально значимым объектам. Надежное электроснабжение получили 173 организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ. В их числе — 38 школ, 31 детский сад, 17 больниц и поликлиник, 61 котельная и 10 спортивных объектов. Суммарная трансформаторная мощность для этой категории потребителей достигла 41 МВт.

Для подключения новых объектов энергетики строили линии электропередачи и трансформаторные подстанции, устанавливали современные трансформаторы, прокладывали дополнительные кабельные и воздушные линии. При реконструкции действующих зданий специалисты увеличивали мощность электроснабжения и обновляли оборудование.

В 2026 году компания продолжит подключение социально значимых учреждений. С начала года к сетям уже присоединили 14 объектов, включая школы, детские сады и котельные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.