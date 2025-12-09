В Подмосковье в 2025 году не зафиксировано ни одного торфяного пожара

В Московской области в течение 2025 года не было зафиксировано ни одного пожара на торфяниках, что является закономерным итогом масштабной и планомерной работы по обводнению территорий, проводимой специалистами Государственного казенного учреждения «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Под управлением учреждения находится большая гидротехническая система, включающая 76 инженерных комплексов, 970 километров каналов и 87 накопительных водоемов. Общий регулируемый запас воды составляет 11 миллионов кубометров. Эта система функционирует как единый механизм, удерживая осадки и паводковые воды, что предотвращает осушение и возгорание торфяников.

В 2025 году подготовка к пожароопасному сезону в Подмосковье велась по четкому оперативному плану. Была сформирована нештатная противопожарная группа в составе 126 сотрудников и 27 единиц спецтехники. В распоряжении группы находилось 15 мобильных насосных станций общей мощностью 5,4 тыс. кубометров воды в час. С апреля по сентябрь специалистами учреждения велся регулярный контроль уровня грунтовых вод и влажности торфа. При снижении критических показателей осуществлялась дополнительная подпитка территорий. За сезон на эти цели было перекачано около пяти миллионов кубометров воды из резервных источников.

Все процессы были переведены в цифровой формат. Данные с 272 инженерных выездов с координатной привязкой оперативно фиксировались в мобильных приложениях и поступали в ситуационный центр для анализа и принятия управленческих решений. Параллельно велась активная информационная работа с населением через дачные кооперативы и цифровые платформы.

На всей территории, охваченной системой обводнения (73 тыс. га), за весь пожароопасный период 2025 года не зафиксировано ни одного возгорания торфа, незначительные очаги на сопредельных территориях были ликвидированы в кратчайшие сроки силами оперативных групп.

В настоящее время гидротехнические сооружения переведены на зимний режим эксплуатации. Специалисты уже проводят плановое обследование объектов после осеннего паводка для формирования программы ремонтных работ на 2026–2027 годы. Контракты на техническое обслуживание системы продлены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.