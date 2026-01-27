В Подмосковье упростили процедуру технологического присоединения к сетям

В Московской области внедрили электронную систему подачи заявок на технологическое присоединение объектов капитального строительства к инженерным сетям, что позволило сократить сроки подключения на 35%, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Московской области функции единого оператора технологического присоединения и системы межведомственного электронного взаимодействия выполняет региональное государственное казенное учреждение «Агентство развития коммунальной инфраструктуры». На его сайте размещены списки организаций, осуществляющих подключение к сетям, перечни необходимых документов и информация о доступной мощности.

Заявители могут подать единую электронную заявку на подключение ко всем видам коммунальных ресурсов — воде, теплу, электричеству, газу и канализации — через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Система автоматически направляет заявку соответствующим организациям-исполнителям.

В услуге участвуют 95% ресурсоснабжающих, электросетевых и газораспределительных организаций региона. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что перевод услуг в электронный формат и внедрение стандартов предоставления государственных услуг позволили сократить количество необходимых документов и время взаимодействия с организациями. По его словам, сроки подключения сократились в среднем на 35%.

Для повышения качества и сокращения сроков предоставления услуг создана государственная информационная система «ЖКХ-контур». Она обеспечивает электронный документооборот, размещение договоров и актов, а также позволяет заявителям отслеживать весь процесс подключения в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.