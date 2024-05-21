В Подмосковье стартует неделя свободного доступа к коммунальным бонусам

С 20 по 26 мая включительно коммунальные бонусы доступны всем пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ. В эти дни получать подарки и купоны на скидки можно при каждом входе в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Количество входов и купонов неограниченно. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В мае на странице «Коммунального бонуса» около 100 выгодных предложений: скидки на путешествия и билеты в театр, на покупки в супермаркетах и доставку, на обучение, онлайн- кинотеатры, парфюмерию, косметику и многое другое.

Бонусы можно получить:

в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

выберите любое количество бонусов;

применяйте бонусы при оформлении покупок.

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 22:00 до 07:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.