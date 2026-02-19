В Подмосковье разъяснили порядок замены газовых плит

Жителям Подмосковья напомнили о правилах замены газовых плит и порядке вызова специалистов. Оборудование со сроком службы более 10–12 лет или без системы «газ-контроль» необходимо менять с участием газовой службы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве пояснили, что газовую плиту следует заменить, если истек нормативный срок эксплуатации, оборудование неисправно и не подлежит ремонту или отсутствует система «газ-контроль», автоматически перекрывающая подачу газа при затухании пламени.

Самостоятельное подключение запрещено и представляет угрозу безопасности. Для замены необходимо приобрести новую плиту, сохранить чек и сертификат соответствия, затем подать заявку на техническое обслуживание и установку — в том числе через региональный портал госуслуг. В назначенное время специалист газораспределительной организации демонтирует старое оборудование, установит новое и проверит его на герметичность.

Сотрудник газораспределительной организации обязан предъявить служебное удостоверение с полным наименованием компании, печатью, подписью руководителя, фотографией и ФИО. Дополнительную информацию можно уточнить в управляющей организации или на официальном сайте компании.

После установки техническое обслуживание плиты должно проводиться не реже одного раза в год. О плановых проверках жильцов уведомляют заранее через управляющую организацию или сайт газораспределительной компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.