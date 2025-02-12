В Подмосковье раскрыли всю правду о совете МКД

В случае, если в МКД не создано ТСЖ либо данный дом не управляется жилищным кооперативом и при этом в нем более чем 4 квартиры, собственники помещений на общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Что входит в обязанности совета МКД:

обеспечение выполнения решений общего собрания собственников;

контроль выполнения работ и оказание услуг по содержанию и ремонту дома, контроль качества коммунальных услуг;

утверждение решения о текущем ремонте общего имущества в доме, если оно было принято на общем собрании большинством голосов.

Стоит помнить, что арендатор квартиры не может быть членом совета многоквартирного дома. Согласно статье 161.1 Жилищного кодекса РФ, членами совета многоквартирного дома могут быть только собственники помещений в данном доме.

Также совет МКД не может управлять несколькими домами. Совет может действовать только в конкретном доме. Выбрать его на два или три дома нельзя, это запрещено законом.

Количество членов совета определяют собственники. Как правило, в него входят один или два представителя от подъезда.

Совет МКД избирается на два года, если иное не установлено решением общего собрания собственников. В случае непринятия решения о переизбрании совета, срок продлевается еще на два года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.