В Подмосковье проводят мониторинг готовности МКД к отопительному сезону

Данное распоряжение дал координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя», председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства Александр Козлов

По его словам, начало года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с эти актив партии организовал комплексную проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов.

Так, 18 октября координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя», председатель Общественного Совета партпроекта«Жители МКД» Московской области Наталья Абросимова совместно с региональным координатором «Жители МКД» Еленой Андреевой, заместителем главы городского округа Реутов Владимиром Климовым, местным координатором «ШГП» Константином Цуриковым и членомОбщественного совета партпроекта Александром Афониным проверили готовность к отопительному сезону многоквартирный дом в Реутове. МКД по адресу Носовихинское шоссе 37 нареканий не вызвал.

«В России отопительный сезон длится более полугода, и в этот период системы теплоснабжения многоквартирных домов должны работать бесперебойно. В каждом доме должно быть тепло, комфортно, безопасно и энергоэффективно, чтобы не переплачивать за отопление „улицы“. Поэтому в качественном проведении подготовки дома к осенне-зимнему периоду, прежде всего, должны быть заинтересованы собственники жилья, а мы начинаем свою работу еще с мая. Весь партактив включился в работу по мониторингу оперативно и на всех уровнях. Ранее соответствующее распоряжение депутатскому корпусу и членам фракции давал секретарь Московского областного регионального отделения „Единой России“, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов», — подчеркнула Наталья Абросимова.

Елена Андреева также провела мониторинг МКД в Долгопрудном. Результаты оказались положительными.

В Красногорске депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов проконтролировал работу котельных и пообщался с сотрудниками.

«Это уже третья котельная, которую мы посетили в Красногорске. Побывали на 38-й котельной, на 23-й и эта 25-я котельная. Котельная 2007 года находится в фантастическом состоянии. Хозяйский подход. Хорошая водоподготовка. 23-я котельная постарее, но тоже очень ухоженная. И самое главное — все эти три котельные работают без перенапряжения, есть запас мощности. Я удивлен и очень доволен», — сказал Колунов.

В Домодедове предприятие «Теплосеть» с проверкой посетили депутат Госдумы, член фракции партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Жолобов.

«В прошлом году было много волнений, касающихся отопления, для граждан это очень важно. Как депутат Госдумы, забочусь о том, чтобы аварий и отключений не было, поэтому я здесь. „Теплосеть“ постоянно осуществляет контроль за работой комплекса теплоснабжения. Надеюсь, ранее проведенные мероприятия сделают зимний период комфортным и безопасным для всех. Обсудили проблематику: не хватает квалифицированных кадров, которые могут обеспечить бесперебойную работу. Будем решать эту ситуацию совместными усилиями на уровне Государственной Думы, реализуя инициативы с мест», — поделился он.

Также в Дубне депутат Мособлдумы Александр Орлов совместно с секретаремместного отделения партии «Единая Россия» Максимом Тихомировым и депутатом Совета депутатов Андреем Тамоновым провели мониторинг работы городской котельной. На котельной № 1 в Дубне проходят масштабные работы по установке нового котла, который пришел на замену старому, проработавшему более 50 лет.

Все технические изменения, которые сегодня происходят на котельной, никак не скажутся на начале отопительного сезона, который стартовал на прошлой неделе в Дубне.

«Депутаты Московской областной думы взяли на особый контроль все Подмосковные котельные, проводятся проверки систем отопления и подготовка к зиме. Делается все, для того чтобы зимой Подмосковье полноценно зашло в отопительный сезон», — заключил Орлов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.