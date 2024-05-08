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В Подмосковье объявлен конкурс на выполнение работ по устройству тротуаров

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству тротуаров. Срок окончания работ — 31 августа 2024 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В единой информационной системе опубликовано извещение об открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по валке деревьев, разборке дорожных сооружений и покрытий, земляные работы, работы по установке тротуаров по адресам: Лотошино — Суворово — Клин (г.о. Клин), М-10 «Россия» — Зубово — МБК, Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка (округ Шаховская).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.