В Подмосковье напомнили об ответственности за незаконную установку камер в подъездах

Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов Подмосковья требует согласования с собственниками и управляющей организацией. Самовольный монтаж нарушает законодательство и влечет административную ответственность, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области установка систем видеонаблюдения в местах общего пользования многоквартирных домов возможна только после согласования с собственниками помещений и управляющей организацией.

Жилищный кодекс РФ относит подъезды, лифтовые холлы и лестничные площадки к общедомовому имуществу. Любые изменения, включая монтаж камер, должны быть одобрены на общем собрании собственников большинством голосов и согласованы с управляющей организацией.

Самовольная установка камер считается нарушением закона. Если камера направлена на входную дверь соседей и затрагивает их частную жизнь, жильцы могут обратиться в суд с требованием демонтировать оборудование.

Нарушителям грозят административные штрафы: от 100 до 300 рублей за самоуправство и от 6 до 15 тысяч рублей за неправомерную обработку персональных данных, к которым относятся видеозаписи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.