В Павловском Посаде началась реконструкция очистных сооружений на 15 млрд руб

В городском округе Павловский Посад заключили контракт сроком на два года на модернизацию межмуниципальных очистных сооружений. По итогам конкурсных процедур выбран подрядчик, который займется обновлением объекта. Общий объем финансирования проекта превышает 15 млрд рублей.

Очистные сооружения, построенные в 1971 году, не подвергались комплексной модернизации на протяжении десятилетий. Сейчас они принимают стоки не только из Павловского Посада, но и из Электрогорска, а также части соседнего округа. Реконструкция объекта призвана повысить экологическую безопасность, надежность коммунальной системы и улучшить качество жизни десятков тысяч жителей.

В ходе подготовки к работам представители муниципалитета и профильные специалисты изучили действующую технологическую схему, обсудили проблемные участки и определили приоритеты модернизации. Первый этап реконструкции стартует уже в этом году. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной государственной программы. Ход работ будет регулярно освещаться.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.