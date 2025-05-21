В Павлово-Посадском округе проверили содержание и благоустройство

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, совместно с руководителями городских служб и профильных ведомств провел объезд по Электрогорску, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Комиссия проверила ход благоустройства города и содержание значимых мест.

На улице Пионерской сейчас убирают территорию и выравнивают участок — его готовят для дальнейших работ по благоустройству. В 2025 году здесь появится новый сквер.

В рамках объезда проверили, как содержится городской парк. Денис Семенов дал поручение привести в порядок праздничную символику, которая была установлена в преддверии Дня Победы. Вся атрибутика значимого праздника будет сохранена до конца летнего периода. Также глава округа дал указание ускорить ремонт дорожек слева от входа и заняться установкой новой беседки, чтобы парк стал еще удобнее для отдыха.

На стадионе имени Р. Э. Классона активно косят траву, но есть вопросы по раздевалкам — глава поручил регулярно их убирать и устранить все недочеты. Также он поручил следить и за сидениями на трибунах.

На улице Классона — возле домов 11, 12 и 13 — почти завершено комплексное благоустройство: появились новые парковки, дорожки стали шире, тротуары обновили.

Также комиссия побывала на Стахановском озере. В этом году продолжается его благоустройство. Денис Семенов дал задание подготовить эту зону отдыха к лету: организовать уборку мусора, провести замену некоторых элементов на пирсе и дорожках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.