В Наро-Фоминске завершено строительство сетей теплоснабжения

Строительство тепловых сетей проводилось по адресу: Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина и ул. Пешехонова.

Строительно-монтажные работы начались в конце второго квартала прошлого года. Проведены подготовительные и земляные работы, произведена прокладка инженерных сетей, выполнено устройство железобетонных колодцев и камер, совершены гидравлические испытания, осуществлена засыпка грунта.

Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами подведомственной организации Министерства ЖКХ Московской области ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией. Для этого совершаются регулярные выезды на объект, осуществляя строительный контроль выполняемых работ.

По завершении работ к потребителям проведена тепловая трасса отопления и горячего водоснабжения, протяженностью свыше 7 тыс. м с учетом переподключения социальных объектов и жилых многоквартирных домов.

Работы произведены в рамках реализации региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 гг.

Отметим, что ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.