В Мытищах, несмотря на снегопад, продолжается реконструкция моста

Обильные снегопады на текущей неделе не повлияли на ход работ по реконструкции моста через Клязьму. Часть бригад оперативно устраняет их последствия, расчищая территорию, в то время как основные силы сосредоточены на монолитных работах.

Сейчас на третьей опоре идет устройство ригеля и монтаж опалубки. Параллельно на первой опоре осуществляется уход за бетоном. Одновременно с этим продолжается устройство земляного полотна для новой подъездной автомобильной дороги. Ежедневно на объекте трудятся 26 рабочих и 7 единиц техники: два экскаватора, два погрузчика, два крана и один каток.

Проект реконструкции, охватывающий участок от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью более 1,1 километра, включает расширение дороги до четырех полос, обустройство разворотных петель и съездов, создание комфортных пешеходных зон и четырех современных остановочных пунктов. Новый мост также обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, что в итоге значительно улучшит транспортную связность всего округа.

Все работы ведутся согласно графику. На данный момент общая готовность объекта оценивается в 13–16%. Полное завершение строительства запланировано на первый квартал 2028 года.

