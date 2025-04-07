сегодня в 15:29

В Москве продолжаются работы по вывозу снега

С улично-дорожной сети и дворовых территорий Москвы продолжают вывозить снег, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы .

Работы по вывозу снега идут повсеместно. На улицах горожане могут увидеть снегоуборочную и погрузочную технику. Также специалисты проводят зачистку лотковых зон, парковочных пространств.

Автомобилистов призвали быть аккуратнее и осторожнее. Их попросили с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

6 апреля Москву завалило снегом из-за циклона «Зион». В целом в Московском регионе образовались сугробы до 16 см.

По словам синоптиков, снегопады продолжатся в Москве вплоть до 10 апреля. А 11 апреля город окажется в тыловой части южного циклона, который принесет холод, в начале следующей недели ситуация с погодой начнет улучшаться.