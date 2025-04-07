Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве вплоть до 10 апреля продолжатся апрельские снегопады, высота снежного покрова может увеличиться на 5-7 сантиметров, сообщает «Вечерняя Москва».

«Они будут уже не такими сильными, как были в выходные и в ночь на понедельник, но все равно прибавят еще от пяти до семи сантиметров снежного покрова на улицах, в парках и скверах города», — сказал специалист.

По его словам, снег сойдет к 16–17 апреля, весеннее тепло вернется в столицу в начале следующей недели. Столбики термометров могут вновь приблизиться к 20 градусам после 15–18 апреля.

С 6 по 8 апреля в Москве может выпасть больше 10 сантиметров снега. 11 апреля город окажется в тыловой части южного циклона, который принесет холод. По словам руководителя Гидрометцентра России, переломным днем станет 12 апреля.