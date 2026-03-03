В Лосино-Петровском округе очистили 90% кровель от наледи

Коммунальные службы Лосино-Петровского округа усилили работу по очистке кровель от наледи и сосулек. Из 177 зданий со скатными крышами уже очищены 164, что составляет 90% плана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе на особом контроле находится состояние кровель многоквартирных домов. Для ускорения работ дополнительно привлечены специализированные бригады. На опасных участках работают восемь промышленных альпинистов, задействованы три автовышки.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации ежедневно проводят мониторинг. Формируются планы работ, а отчеты с фотоподтверждением направляются в администрацию. Также организованы внеплановые проверки состояния кровель, навесов и козырьков подъездов. Вся техника проходит ежедневную проверку и допускается к эксплуатации только в исправном состоянии.

Отдельное внимание уделяется обращениям жителей в чатах. Если наледь образуется на самовольно установленных козырьках и эркерах, ответственность несет собственник квартиры. Однако при угрозе жизни и здоровью людей управляющие компании проводят расчистку и таких конструкций, если владельцы не принимают мер.

«Будьте осторожны, проходя вдоль зданий, и не паркуйте машины в опасной близости от домов, где идет уборка снега. Берегите себя и своих близких!» — сказал глава г.о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.



«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.