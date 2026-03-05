В Люберцах отремонтируют тепломагистраль в Дзержинском до отопсезона

Капитальный ремонт основной тепломагистрали начался в Дзержинском городского округа Люберцы. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик приступил к обновлению участка от главной городской ТЭЦ №22 до тепловой камеры у дома №7 на улице Шама. Протяженность магистрали диаметром 720 мм составляет почти 600 метров. Ход работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Теплосеть имеет высокий износ, и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект был включен в госпрограмму в приоритетном порядке. Диаметр магистрали 720-й, протяженность — почти 600 метров. Также в летний период работы будут выполнены еще на трех участках, которые расходятся от главной трассы», — отметил Владимир Волков.

Дополнительно обновят участки теплотрасс на улицах Угрешская, Шама, Ленина, Лесная и площади Дмитрия Донского. Капитальный ремонт проведут на шести центральных тепловых пунктах, в том числе на улицах Лесная, Академика Жукова, Лермонтова, Томилинская и Угрешская.

После завершения работ качество теплоснабжения улучшится более чем для 60 тысяч жителей Дзержинского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.