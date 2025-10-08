В Котельниках внедрили умную систему контроля за отоплением

В городском округе Котельники активно внедряется современная система телеметрии для контроля за теплоснабжением. Специальные датчики, установленные на объектах, в режиме реального времени отслеживают ключевые показатели работы систем отопления — давление и температуру, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день в Котельниках датчиками оборудованы все 19 центральных тепловых пунктов и 2 котельные. Датчики в круглосуточном режиме удаленно контролируют подачу тепла.

Если фиксируется малейшее отклонение от нормы, например, падение давления или понижение температуры, — информация мгновенно через специальное программное обеспечение передается в диспетчерскую службу.

Диспетчеры ведут мониторинг круглосуточно, что позволяет значительно ускорить реагирование на любую нештатную ситуацию.

Благодаря этой системе устранять сбои в работе теплосетей стало гораздо быстрее. Оперативное получение данных позволяет направить на место аварийную бригаду, которая в Котельниках дежурит круглосуточно, до того как проблема станет масштабной и ощутимой для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.