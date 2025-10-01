В Котельниках продолжаются работы по модернизации участков теплосетей

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил выполнение работ по модернизации систем теплоснабжения от ЦТП 2 «Ковровый». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время капитально отремонтирован участок тепловой сети, по которому осуществляется подача теплоносителя. Запущено отопление на 2 детских сада, спортивный комплекс «Дружба» и 14 многоквартирных домов: № 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Оставшиеся 3 МКД (№ 8, 9, 12) подключат сегодня в течение дня.

В активной стадии основные работы по модернизации теплосети — уже проложено 360,2 метров теплотрассы. Монтаж трубопровода планируется завершить в октябре, после чего подрядчик приступит к обратной засыпке траншей и благоустройству территории. Полное окончание всех работ запланировано на ноябрь.

Контроль за качеством и сроками проведения работ осуществляет УТНКР Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.