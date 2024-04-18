В Королеве сотрудники предприятий наводят порядок на прилегающих территориях

«Традиционно в это время сотрудники наших предприятий наводят порядок на прилегающих территориях. Всего в уборке задействовано более 1 000 человек и 18 единиц техники. Они уже собрали 140 кубометров мусора, провели 41 опиловку сухостоя, отремонтировали и покрасили 640 метров ограждений, а также привели в порядок более 200 малых архитектурных форм», — говорится в сообщении.

Завершится генеральная уборка города масштабным субботником, который пройдет в муниципалитете 27 апреля.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.