В Королеве обновляют ливневую канализацию

На центральной улице наукограда — проспекте Королева — продолжается работа по обновлению сети ливневой канализации. Здесь специалисты заменят все изношенные трубопроводы, колодцы и другие элементы на современные и надежные коммуникативные системы. В настоящее время ведется демонтаж брусчатки в зоне насаждений и замена трубы от колодца коллектора до магистрального колодца, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все ремонтные работы планируют завершить к концу сентября. После окончания реконструкции на участке проспекта Королева будет полностью обновлено асфальтовое покрытие.

Этот капитальный ремонт является первым этапом масштабного проекта по модернизации ливневой канализации в Королеве.

Сегодня работа ливневой канализации является одной из самых важных и актуальных задач, так как система, спроектированная в Королеве в 70-х годах прошлого века, на многих участках уже не справляется с объемом сброса воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.