В Коломне продолжается газификация по президентской программе

Историческое село Старое Бобренево в городском округе Коломна вошло в программу социальной газификации четыре года назад — в 2021 году. За время действия этой президентской программы жители поселения подали в «Мособлгаз» 12 заявок на подключение голубого топлива в свои частные дома, и девять из них уже исполнены пусками. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В село Старое Бобренево любят наведываться и местные, коломенские, жители, и многочисленные туристы. Главные места притяжения — старинный Богородице-Рождественский Бобренев монастырь и собор рождества Пресвятой Богородицы. Рядом с монастырем — благоустроенный парк с аптекарским огородом, прудом, прогулочными и велосипедными дорожками. А пройдя по пешеходному наплавному Бобреневскому мосту, можно попасть из села прямо в историческую часть Коломны.

Сотрудники филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» также с удовольствием бывают в этом живописном селе. В выходные приезжают для неспешных семейных прогулок, в будни — для выполнения работ по газификации и пусконаладке. Накануне специалисты подготовили к пуску газа очередное, 12-е по счету домовладение села.

«После сбора необходимых документов с удовольствием приедем в Старое Бобренево еще раз: подключим голубое топливо в дом нового абонента и полюбуемся удивительными пейзажами этого коломенского села», — отметили в «Мособлгазе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.