В Клину очистили кровли 50 домов и соцобъектов от наледи

Коммунальные службы 4 марта начали очистку кровель многоквартирных домов и социальных учреждений в городском округе Клин. Работы проводят отряд «КлинСпас» и управляющая компания «ЖЭУ-7 КЛИН», чтобы предотвратить сход снега и сосулек и обеспечить безопасность жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К очистке скатных кровель приступили специалисты управляющей компании «ЖЭУ-7 КЛИН» и сотрудники «КлинСпаса». Управляющие компании убирают свесы, удаляют снег и сосульки. В ведении «ЖЭУ-7» находится около 50 домов со скатными крышами.

4 марта на объектах задействовали четыре единицы техники и десять специалистов. Работы провели на улицах Театральная, Мира, Гагарина, Захватаева и Спортивная. Завершить очистку всех кровель планируют к концу недели. В ближайшее время коммунальщики вывезут сброшенную наледь и проверят состояние ограждений на крышах. Поврежденные конструкции отремонтируют.

«Даже один автомобиль, стоящий перед домом, сильно мешает работе спецтехники. Наледь, упавшая на асфальт или ударившаяся о козырек, разлетается на большое расстояние», — рассказал главный инженер «ЖЭУ-7 КЛИН» Иван Седов.

Параллельно «КлинСпас» демонтирует опасные снегозадержатели, поврежденные льдом, и очищает проходы для пешеходов. В приоритете — экстренные заявки, социальные объекты и территории с массовым пребыванием людей. Жителей просят не заходить за сигнальные ленты и временные ограждения во время проведения работ.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.