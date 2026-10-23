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В Истре установили станцию обезжелезивания воды в деревне Рождествено

Новая станция обезжелезивания в деревне Рождествено муниципального округа Истра улучшила качество питьевой воды для более чем 300 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Рождествено ввели в эксплуатацию станцию обезжелезивания производительностью 380 кубометров воды в сутки. Современный блочно-модульный комплекс оснащен оборудованием отечественного производства.

Станция очищает воду в автоматическом гидравлическом режиме за счет энергии водного потока — без использования электроэнергии и химических реагентов. Система удаляет механические примеси и различные формы железа.

В 2026 году в муниципальном округе Истра предусмотрено строительство четырех таких станций: в Рождествено, Матюшино, Сафонтьево и Савельево.

Модернизация водоснабжения проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За последние пять лет в округе установили 17 станций водоподготовки, благодаря чему качество питьевой воды улучшилось для более чем 20 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.