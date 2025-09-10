В Истре стартовали пробные топки котельных

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду АО «Истринская теплосеть» приступило к проведению пробных топок на 66 котельных. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Подготовительный этап уже пройден: специалисты заполнили теплоносителем 220 километров теплотрасс. Со вчерашнего дня предприятие перешло к завершающей стадии — пробным топкам. При этом работы по модернизации оборудования будут продолжены.

В связи с теплой погодой, как и в прошлом году, программа пробных топок не предполагает повышения температуры воздуха в помещениях потребителей.

Пробные топки на объектах теплоснабжения в Истринском муниципальном округе пройдут с 9 по 12 сентября. После их завершения система будет оставаться заполненной и под рабочим давлением вплоть до начала отопительного сезона.

Вся подготовка — под строгим контролем. В течение сентября на предприятии работает специальная комиссия с участием представителей администрации и Ростехнадзора. Они проверяют готовность котельных и сетей к зиме и только после этого выдают теплосетям «паспорт готовности» — главный документ, разрешающий начало отопительного сезона.

Дата начала подачи тепла в жилые дома определяется муниципалитетом на основе погодных условий. Согласно нормативам, отопительный сезон стартует, если среднесуточная температура стабильно держится ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней.

В 2024 году социальные объекты (школы, детские сады и больницы) начали подключать с 27 сентября, а массовая подача тепла в жилой сектор стартовала 1 октября. В этом году пуск тепла также будет осуществляться на основе долгосрочных прогнозов погоды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.