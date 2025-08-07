сегодня в 20:17

В июле в 31 доме Подмосковья обновили фасады в рамках капремонта

В июле в 31 многоквартирном доме Подмосковья успешно завершены фасадные работы в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Фасадные работы провели в округах:

г. о. Лобня;

г. о. Одинцовский;

г. о. Серпухов;

г. о. Ленинский;

г. о. Королев;

г. о. Солнечногорск;

г. о. Молодежный (ЗАТО);

г. о. Богородский;

г. о. Талдомский;

г. о. Домодедово;

г. о. Красногорск;

м. о. Раменский;

г. о. Химки;

г. о. Люберцы;

м. о. Чехов;

м. о. Истра;

г. о. Сергиево-Посадский;

г. о. Краснознаменск (ЗАТО);

г. о. Мытищи;

г. о. Реутов;

В перечень выполненных работ вошли:

устройство системы фасадной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем;

утепление цоколя с использованием плит экструзионного полистирола;

монтаж армированного базового штукатурного слоя и декоративной отделки;

установку усиливающих элементов в оконных проемах;

демонтаж и монтаж оконных блоков в местах общего пользования;

ремонт балконных плит, козырьков и ограждений;

восстановление системы наружного водостока и ремонт входных групп.

Помимо итоговой приемки, специалисты технического надзора выезжают на объекты в процессе капитального ремонта. На каждом этапе они контролируют качество выполнения работ, что позволяет оперативно устранять замечания и добиваться соответствия проектным решениям уже в ходе реализации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.