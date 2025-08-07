В июле в 31 доме Подмосковья обновили фасады в рамках капремонта

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

В июле в 31 многоквартирном доме Подмосковья успешно завершены фасадные работы в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Фасадные работы провели в округах:

  • г. о. Лобня;
  • г. о. Одинцовский;
  • г. о. Серпухов;
  • г. о. Ленинский;
  • г. о. Королев;
  • г. о. Солнечногорск;
  • г. о. Молодежный (ЗАТО);
  • г. о. Богородский;
  • г. о. Талдомский;
  • г. о. Домодедово;
  • г. о. Красногорск;
  • м. о. Раменский;
  • г. о. Химки;
  • г. о. Люберцы;
  • м. о. Чехов;
  • м. о. Истра;
  • г. о. Сергиево-Посадский;
  • г. о. Краснознаменск (ЗАТО);
  • г. о. Мытищи;
  • г. о. Реутов;

В перечень выполненных работ вошли:

  • устройство системы фасадной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем;
  • утепление цоколя с использованием плит экструзионного полистирола;
  • монтаж армированного базового штукатурного слоя и декоративной отделки;
  • установку усиливающих элементов в оконных проемах;
  • демонтаж и монтаж оконных блоков в местах общего пользования;
  • ремонт балконных плит, козырьков и ограждений;
  • восстановление системы наружного водостока и ремонт входных групп.

Помимо итоговой приемки, специалисты технического надзора выезжают на объекты в процессе капитального ремонта. На каждом этапе они контролируют качество выполнения работ, что позволяет оперативно устранять замечания и добиваться соответствия проектным решениям уже в ходе реализации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.