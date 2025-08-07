В июле в 31 доме Подмосковья обновили фасады в рамках капремонта
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
В июле в 31 многоквартирном доме Подмосковья успешно завершены фасадные работы в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Фасадные работы провели в округах:
- г. о. Лобня;
- г. о. Одинцовский;
- г. о. Серпухов;
- г. о. Ленинский;
- г. о. Королев;
- г. о. Солнечногорск;
- г. о. Молодежный (ЗАТО);
- г. о. Богородский;
- г. о. Талдомский;
- г. о. Домодедово;
- г. о. Красногорск;
- м. о. Раменский;
- г. о. Химки;
- г. о. Люберцы;
- м. о. Чехов;
- м. о. Истра;
- г. о. Сергиево-Посадский;
- г. о. Краснознаменск (ЗАТО);
- г. о. Мытищи;
- г. о. Реутов;
В перечень выполненных работ вошли:
- устройство системы фасадной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем;
- утепление цоколя с использованием плит экструзионного полистирола;
- монтаж армированного базового штукатурного слоя и декоративной отделки;
- установку усиливающих элементов в оконных проемах;
- демонтаж и монтаж оконных блоков в местах общего пользования;
- ремонт балконных плит, козырьков и ограждений;
- восстановление системы наружного водостока и ремонт входных групп.
Помимо итоговой приемки, специалисты технического надзора выезжают на объекты в процессе капитального ремонта. На каждом этапе они контролируют качество выполнения работ, что позволяет оперативно устранять замечания и добиваться соответствия проектным решениям уже в ходе реализации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.