В Химках обсудили с жителями перебои с горячей водой

Представители администрации, Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» и управляющей компании 5 октября встретились с жителями дома на улице Ватутина, 4, корпус 1. Участники обсудили подачу горячей воды и начало отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча с жителями прошла 5 октября на улице Ватутина, 4, корпус 1. В ней участвовали представители управления ЖКХ администрации городского округа Химки, Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» и управляющей компании.

Главной темой стала подача горячей воды. Жителям пояснили, что перебои были связаны с подключением отопления в квартиры: в начале отопительного сезона система работает в переходном режиме.

Сейчас ситуация нормализована. Специалисты подтвердили, что температура теплоносителя, поступающего с индивидуального теплового пункта на ввод, составляет 80 градусов. Это соответствует нормативным параметрам и обеспечивает стабильную подачу горячей воды и тепла в квартиры.

Инициативная группа жильцов поблагодарила участников встречи за подробные разъяснения. Все дополнительные вопросы взяли на контроль.

Администрация Химок продолжит встречи с жителями, чтобы поддерживать диалог и оперативно реагировать на замечания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.