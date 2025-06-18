В городском округе Кашира продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

Ответственные службы проводят работы по ремонту оборудования в котельных и замене участков тепловых сетей.

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов выехал ознакомиться с ходом работ в поселок Новоселки. На улице Центральной специалисты компании «Жилресурс» проводят работы по замене трубопроводов ГВС и отопления общей протяжённостью 600 метров.

Важная и своевременная работа, учитывая состояние и изношенность старых сетей. Большие объёмы — и у нашей «Теплосети». Сейчас работы ведутся на Советском проспекте, Сергея Ионова, Меженинова. Не забываем и про остальные микрорайоны и сельские населённые пункты. Вся инфраструктура должна быть готова к предстоящему запуску тепла. В общей сложности запланировали капитальный ремонт и реконструкцию более 6 км тепловых сетей в этом году, — поделился Михаил Николаевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.