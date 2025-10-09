В этом году в Королеве установили 35 новых лифтов в многоквартирных домах

Ежегодно в Королеве заменяют лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого превысил 25 лет. В этом году новые лифты радуют жителей 15 многоквартирных домов — в рамках программы капитального ремонта здесь установили 35 современных кабин, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новое лифтовое оборудование появилось в разных микрорайонах города — в пяти домах микрорайона Юбилейный, в четырех на улице Комсомольской, в трех на улице Пионерской, а также в домах на проспекте Космонавтов, улицах Горького и Калинина.

Под замену попадают все лифты в доме — и грузовые и пассажирские. Для комфорта жителей парные кабины в одном подъезде не меняют одновременно, пока рабочие производят монтаж одного лифта, второй продолжает функционировать.

Новое лифтовое оборудование отвечает современным требованиям безопасности и оснащено энергосберегающими кабинами с антивандальной защитой и тихим ходом. Освещение в лифтах светодиодное и экономичное, а дверные проемы оборудованы «умными датчиками», отвечающими за дополнительную безопасность.

Для замены используются лифты российского и белорусского производства, что устраняет риски прекращения поставок необходимых комплектующих. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и жителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.