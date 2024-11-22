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В Егорьевске восстановили электричество почти во всех селах и деревнях после урагана

Штормовой ветер силой до 5 баллов, обрушившийся на Егорьевск накануне вечером, оборвал провода, повалил деревья, ограждения, дорожные знаки. Без света остались жители 20 сел и деревень. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Оперативные службы сразу же отреагировали, на линии вывели дополнительные бригады электросетевых компаний для устранения аварий. На помощь нашим энергетикам приехали специалисты «Мособлэнерго» и «Россетей Московский регион» из других городских округов — Шатуры, Зарайска и Луховиц.

Специалисты работали всю ночь, в большинстве обесточенных населенных пунктов электроснабжение восстановлено уже к утру пятницы, в некоторых — работы продолжились и днем.

Кроме этого, коммунальные службы вывели на улицы спецтехнику для расчистки дорог от упавших деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.