Новые дома в подмосковном ЖК «Равновесие» поставили на кадастр

Новые дома в ЖК «Равновесие» поставлены на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Одинцовский г. о., с. Пехрушково, мкр. Равновесие, д. 4, д. 5

Кадастровый номер: 50:20:0041205:2064

Кадастровый номер: 50:20:0041205:2426

Общая площадь двух корпусов с высоким классом энергоэффективности «А» на 602 квартиры превышает 44 тыс. кв. метров. В новых домах располагаются квартиры от студий до вариантов с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной, а также с собственным патио и лоджией. Высота потолков в квартирах достигает 2,8 м. Благодаря малоэтажности и увеличенной площади остекления из окон открываются живописные виды на обширную лесопарковую зону.

Первый этап жилого комплекса уже введен в эксплуатацию. Здесь открыты сетевые продуктовые магазины, аптеки, пункты выдачи заказов из онлайн-маркетплейсов, кофейни и прочие объекты коммерческой инфраструктуры. Работает муниципальный детский сад на 360 воспитанников.

Для удобства жителей запущены два комфортных бесплатных шаттла. Первый автобус осуществляет рейсы от комплекса до станции МЦД «Одинцово». Трансфер доступен ежедневно с 6:20 до 22:30. Второй автобус следует по круговому маршруту от дома 6 до железнодорожной станции «Жаворонки» Белорусского направления с остановкой у гипермаркета «Глобус» ежедневно с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.