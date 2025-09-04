В Домодедове началась подготовка к отопительному сезону 2025-2026

В городском округе Домодедово активно идет подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов, работа над которым началась еще весной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учитывая, что большинство из 65 котельных были построены в советское время, работы по модернизации и ремонту требуют значительных усилий и вложений.

Юрий Клочьев, главный инженер предприятия «Теплосеть», сообщил: «Мы провели 100% гидравлические испытания тепловых сетей. Там, где сети не выдержали испытания, производились ремонтные работы. Все испытания контролировались представителями Министерства энергетики».

Особое внимание уделено подготовке источников теплоснабжения — котельным и центральным тепловым пунктам, которым проведено полное техническое освидетельствование. «По результатам освидетельствования мы добавили дополнительные пункты, достаточно дорогостоящие и трудоемкие. Выявлены дефекты предельного износа оборудования, которое работает с 70-х годов. Ведутся соответствующие ремонтные работы», — добавил Клочьев.

Работы по модернизации не повлияют на обеспечение теплом, и отопление в домах будет включено вовремя. Администрация округа участвует в финансировании: за счет бюджета муниципалитета заменили около 4 км тепловых сетей, а также отремонтировали 7 км тепловых сетей на сумму более 600 млн рублей через государственные программы. Это включает замену участков на улице Талалихина и улице Корнеева.

Юрий Клочьев отметил: «Приношу извинения жителям домов на улице Корнеева, где будет отключено горячее водоснабжение на 1-2 дня с 2 по 5 сентября из-за приврезки новых трубопроводов». К 1 сентября будет завершен основной объем работ, а 15 сентября планируются пробные топки.

Отметим, что решение о включении отопления принимается, если в течение пяти суток температура воздуха на улице не превышает 8 градусов. Подготовка к отопительному сезону идет в полном соответствии с планом, и жители могут рассчитывать на стабильное тепло в своих домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.