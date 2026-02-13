В более чем 150 домах Подмосковья в январе убрали захламление мест общего пользования

В январе коммунальные службы Подмосковья устранили захламление мест общего пользования более чем в 150 многоквартирных домах по обращениям жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители многоквартирных домов часто используют холлы и лестничные клетки для хранения мебели, велосипедов, колясок и других вещей, что нарушает нормы пожарной безопасности.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что управляющие организации несут ответственность за состояние общего имущества и обязаны следить за соблюдением противопожарных и санитарных требований.

В январе коммунальные службы региона по обращениям, поступившим на линию Единой диспетчерской службы, ликвидировали захламление межквартирных холлов и мест общего пользования более чем в 150 многоквартирных домах.

В случае обнаружения складирования вещей вне квартиры министерство рекомендует обращаться в управляющую организацию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.